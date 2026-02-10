В Киеве отец с сыном организовали 'бизнес' на уклонистах: получали по $15 тыс. с человека. Подробности и фото

В Киеве сотрудники Нацполиции разоблачили очередную схему заработка на уклонистах. Обогатиться на желающих избежать военной службы, по информации следствия, решили отец с сыном.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, который, имея авторитет "влиятельного человека" среди знакомых, решил воспользоваться своим статусом и подзаработать на мужчинах мобилизационного возраста.

"Через "сарафанное радио" он подыскал желающего избежать службы в армии и предложил несколько видов услуг: снятие с розыска в системе "Оберег", трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры, оформление бронирования и организация незаконного пересечения границы. Пакет-"максимум" стоил до 15 тысяч долларов", – уточнили в пресс-службе.

Во время встречи с "клиентом" злоумышленник рассказал подробный план действий. Так, сначала делец должен был организовать снятие с розыска, а затем устроить мужчину на должность, где можно получить бронь. При этом обещал, что не нужно никуда появляться и фактически ходить на работу. В кратчайшие сроки якобы руководство предприятия подготовило бы необходимые документы, с помощью которых "клиент" в дальнейшем смог законно пересекать границу.

Злоумышленник уверял, что не возникнет никаких проблем, ведь якобы сотрудничает с надежными людьми в столичных ТЦК и на предприятиях критической инфраструктуры. 10 тысяч долларов просил авансом. А чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, к делу привлек своего сына, который отвечал за получение денег.

Злоумышленников разоблачили, а работу нелегального семейного бизнеса прекратили – им сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, решил заработать на уклонистах. За 7 тысяч долларов США он обещал снять жителя региона с воинского учета.

