В Киеве через Подольский мост запустят автобусные маршруты на Троещину и Воскресенку. Схемы движения

В Киеве с 1 декабря введут новые автобусные маршруты, которые будут курсировать по Подольскому мостовому переходу. Они соединят правый берег столицы с жилыми массивами Троещина и Воскресенка.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Транспорт будет работать в режиме исследования пассажиропотока.

"С 1 декабря введут новые автобусные маршруты, которые будут курсировать по Подольскому мостовому переходу с жилых массивов Троещина и Воскресенка", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в КГГА, речь идет о № 110 – от улицы Милославской до станции метро "Площадь Украинских Героев":

ул. Радунская (вблизи перекрестка с ул. Милославской) – ул. Градинская – ул. Сержа Лифаря – ул. Николая Закревского – ул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – ул. Николая Кибальчича – просп. Воскресенский – ул. Ивана Микитенко – ул. Радужная – ул. Петра Вершигоры – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу – Подольский мостовой переход – ул. Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – ул. Набережно-Крещатицкая – Боричев спуск – Владимирский спуск – Европейская площадь – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – ст. м. "Площадь Украинских Героев".

А также № 112 – от улицы Ивана Микитенко до станции метро "Лукьяновская":

ул. Ивана Микитенко – ул. Остафия Дашкевича – ул. Эдуарда Вильде – ул. Ирины Бекешкиной – ул. Николая Кибальчича – просп. Воскресенский – ул. Ивана Микитенко – ул. Радужная – ул. Петра Вершигоры – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу – Подольский мостовой переход – ул. Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Нижний Вал – ул. Глубочицкая – ул. Юрия Ильенко – ул. Дегтяревская – ст. м. "Лукьяновская".

Отмечается, что автобусы этих маршрутов будут работать в режиме исследования пассажиропотока. Кроме того, маршрут № 110 полностью дублирует схему движения автобусного маршрута № 61, после чего работа последнего будет приостановлена.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования по Подольско-Воскресенскому мосту. В частности, проезд будет доступен в сторону Троещины и проспекта Романа Шухевича.

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