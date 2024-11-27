Кличко назвал дату открытия Подольского моста для автомобилей

В Киеве 1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования по Подольско-Воскресенскому мосту. В частности, проезд будет доступен в сторону Троещины и проспекта Романа Шухевича.

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Соответствующее решение принял Совет обороны столицы. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр", – рассказал Кличко.

По его словам, в частности, проезд будет доступен и вновь построенным тоннелем, соединяющим мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина. Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым.

"Напомню, сегодня мостовым переходом разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусу маршрута 111. Работы по благоустройству и обустройству близлежащей территории, возле туннеля, завершат до конца года. Не препятствуя движению транспорта", – подчеркнул Кличко.

Как известно, Подольский мостовой переход, соединивший Подол с левобережными районами – Воскресенкой и Радужным массивом, фактически начали возводить еще в 1993 году, однако остановили из-за нехватки средств. Работы на мосту возобновились с 2003 года. После этого из-за нехватки финансирования строительство неоднократно останавливалось, а дата открытия откладывалась.

Как сообщал OBOZ.UA, продолжаются работы на еще одном важном объекте транспортной инфраструктуры – путепроводе на пересечении улиц Луговой и Богатырской, который находился в аварийном состоянии. Их планируют завершить в следующем году.

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