В Киеве будет больше света: каким образом увеличат производство электроэнергии

В Киеве до конца 2025 года планируют увеличить мощность производства электроэнергии на 116 мВт. Это хотят сделать за счет газотурбинных и газопоршневых установок.

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Об этом во сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства. Столица продолжает укреплять свой теплоэнергетический комплекс.

Так, по словам чиновника, до конца 2025 года столичные энергетики планируют увеличить объемы производства электрической энергии на 116 мВт за счет газотурбинных и газопоршневых установок. А до завершения следующего отопительного сезона эту цифру планируют увеличить до 170 мВт.

Он напомнил, что в предыдущие периоды ракетные обстрелы нанесли масштабные разрушения в энергосистеме Украины. Около 70% генерирующего оборудования столицы также подверглось разрушениям. Киев в рекордные сроки восстановил объемы генерации электроэнергии, которые были потеряны из-за вооруженной агрессии.

"Город последовательно внедряет утвержденную Киевсоветом концепцию распределенной генерации, что, по сути, является модернизацией киевского энергосектора. Устанавливаются современные когенерационные установки, одновременно способные производить электроэнергию и тепло. Таким образом, мы укрепляем теплоэнергетический комплекс, работа которого становится более надежной и маневренной", – отметил Пантелеев.

Как сообщал OBOZ.UA, а Украине, несмотря на сложную ситуацию с добычей и обстрелами газовой инфраструктуры, государство активно импортирует газ и закачивает его в хранилища. Благодаря законтрактованным объемам и финансовому обеспечению, страна будет полностью обеспечена газом на отопительный сезон.

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