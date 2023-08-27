Местами гроза и до +36°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 августа

В Киеве и Киевской области в понедельник, 28 августа, переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +36°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 28 августа по Киевщине. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 17-22°С, днем 31-36°С; в Киеве ночью 20-22°С, днем 33-35°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 28 августа в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, 27 августа. В Киеве и Киевской области в ближайшие часы с содержанием до конца суток ожидаются грозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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