В Киеве 17 мая планируют отключать свет: как быстро узнать свой график

В Киеве с 19:00 по предварительному указанию Укрэнерго с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения. Жители региона могут оперативно получать информацию о наличии света в домах благодаря мобильному приложению.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Украинцы призывали экономно потреблять энергию.

"Ситуация в энергосистеме: что нужно знать. Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, но к 19:00 ограничения света не предусмотрены", – сообщили в ДТЭК.

В пресс-службе призвали, если в вашем доме отсутствует электричество, причиной может быть локальная авария. Сообщите, пожалуйста, об этом в чат-боте: Киев и Киевщина (нажмите на свой регион, чтобы перейти по ссылке).

"По предварительному указанию Укрэнерго, с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения. Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК в Киеве или вашей области", – добавили в ДТЭК.

Стоит напомнить, что у киевлян есть возможность следить за графиками в мобильном приложении "Киев Цифровой". Чтобы подключить уведомления на своем смартфоне, нужно сделать только несколько простых шагов.

Обновить приложение "Киев Цифровой" на iOS или Android;

Открывайте приложение – нажмите "К" (больше сервисов) – Коммунальные услуги – ДТЭК Свет;

Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически. Получайте уведомления и просматривайте актуальный график отключений в любой момент.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 16 мая впервые за долгое время были введены графики стабилизационных отключений для всех регионов. В некоторых населенных пунктах (Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях) ограничения будут действовать до 9:00 и с 16:00. Продолжительность отключений зависит от региона и города.

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