По всей Украине начали планово отключать электроэнергию: перечень графиков для всех регионов

В Украине 16 мая были введены графики стабилизационных отключений для всех регионов. В некоторых населенных пунктах (Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях) ограничения будут действовать до 9.00 и с 16.00. Продолжительность отключения зависит от региона и города.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Киеве действуют одни из самых жестких графиков стабилизационных отключений. Так, согласно графику, гарантированно может не быть света в течение 12 часов в сутки. Однако стоит отметить, что сейчас графики действуют не на протяжении всех суток, а только до 9 утра. Поэтому на самом деле отключение будет менее продолжительным. Ознакомиться с графиком по своему адресу можно на сайте ДТЭК Киевские электросети.

В Киевской области гарантировано отключение света: 6 часов в сутки (без учета, что график действует не в течение всего дня). При этом график в своем населенном пункте можно увидеть на сайте ДТЭК Киевской региональной электросети.

В Одессе свет может не быть в течение 9 часов в сутки гарантирован. Стоит отметить, что сейчас графики действуют не весь день. Поэтому на самом деле отключения могут быть менее продолжительными. Ознакомиться с графиком можно на сайте ДТЭК Одесские Электросети.

В Днепре графики почасовых отключений предусматривают отсутствие электроэнергии в течение 4-8 часов в сутки. График зависит от населённого пункта, улицы и даже точного адреса. Ознакомиться с ним можно на сайте ДТЭК Днепровские Электросети.

В Харькове и области гарантировано отключение – три часа в сутки. При этом отключения действуют еще до значительных проблем с генерацией, а графики меняются каждые несколько дней.

Запорожьеоблэнерго сообщило, что график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений будут определяться непосредственно в случае необходимости применения графика, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго".

В Николаеве гарантированная продолжительность отключения составляет 8 часов. Однако также есть периоды, когда возможны отключения электроэнергии. Ознакомиться с графиком можно на сайте "Николаевоблэнерго".

Графики с очередями также опубликовали на сайте "Прикарпатьеоблэнерго". Список очередей также разместили и для клиентов "Ровнооблэнерго".

В Черновцах и области в течение суток электроэнергия гарантированно будет отсутствовать в течение шести часов (если график будет действовать на протяжении всех суток). С графиком можно ознакомиться здесь.

График также был опубликован и для жителей Сумской области. Узнать свою очередь можно на сайте Сумыоблэнерго.

В четверг 16 мая в Волынской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии (ГПО). НЭК "Укрэнерго" установило лимит потребления электрической энергии на территории Волынской области на 16 мая с 00:00.

Во Львовской области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения.

График для Кировоградской области можно увидеть здесь, в Тернопольской области информацию разместили на сайте "Тернопольоблэнерго", в Хмельницкой - на сайте "Хмельницкоблэнерго", Винницкой области - сайте "Винницаоблэнерго". Здесь можно увидеть график для Полтавской области, а здесь – от Закарпатьяоблэнерго.

Отметим, 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений (ГПО). Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работа энергосистемы более безопасной.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона. Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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