В Киеве 16-летняя девушка сменила "отчество" на "по матери" и стала Станиславой Лесеевной

В Киеве дочь основательницы проекта "Всеобразование" Леси Литвиненко сменила свое "отчество". Девушка, которой исполнилось 16 лет, теперь использует в нем имя своей матери – Литвиненко Станислава Лесеевна.

Видео дня

Об этом мама подростка сообщила на своей странице в социальной сети Facebook. Муж женщины поддержал решение ребенка.

"Как исполнилось этому ребенку 16, сменила себе ФИО – Литвиненко Станислава Лесеевна. Видимо, в Украине это первая женщина с женским "отчеством". Фамилию взяла своего настоящего отца, который ее воспитал. Имя выбрала то, каким я ее хотела назвать при рождении", – рассказала Литвиненко.

По словам матери, Стася – феминистка. На то, чтобы сделать такой шаг, повлияло воспитание ребенка, а ее муж поддержал девочку.

"Она еще ребенок, многое не понимает, и мы должны постоянно объяснять, что "права женщин" – это не о "писать стоя", это право быть равной в социальной жизни и самостоятельно выбирать жизненный путь и нести ответственность за свой выбор. Я стала для своего ребенка примером счастливой и сильной женщины", – резюмировала Литвиненко.

Следует добавить, что пользователи соцсети по-разному отреагировали на рассказ матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, детский писатель Адам Перри придумал остроумный способ, как заставить ребенка сиять улыбкой на фото.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!