В Киеве 12-летний школьник громко слушал русскую музыку: возник конфликт. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева школьник громко включил русские музыкальные треки под окнами дома. Замечание прохожей 12-летний школьник проигнорировал и начал грубо высказываться в сторону женщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. К административной ответственности привлекли мать парня.

По словам стражей порядка, во время мониторинга социальных сетей они обнаружили видео, на котором зафиксирован инцидент. Женщина сделала замечание школьнику о том, что он на улице громко включил русские музыкальные треки под окнами ее дома.

"В ответ парень проигнорировал замечания и начал грубо высказываться по адресу старшей женщины. Полицейские зарегистрировали сообщение о происшествии и установили личность подростка – им оказался 12-летний учащийся местной частной школы", – уточнили в пресс-службе.

Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с матерью парня и по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка составили административный протокол по статье 184 КУоАП (влечет предупреждение или наложение штрафа от 850 до 1700 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на балконе жилого комплекса в день траура по погибшим в результате российской атаки 24 апреля девушка танцевала под российскую музыку. Ее привлекли к административной ответственности.

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