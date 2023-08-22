В Киев утром возникло несколько больших пробок: где затруднено движение авто. Фото и видео

В Киеве во вторник, 22 августа, утром возникло несколько крупных пробок. В частности, движение сильно затруднено на проспекте Соборности в сторону правого берега столицы из-за ДТП на мосту Патона.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Огромная пробка на мосту Патона на правый берег. Рассказывают, что путепроводная авария при участии троллейбуса", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что в коммунальном предприятии "Киевпасстранс" подтвердили информацию о ДТП. Из-за аварии задерживалось движение троллейбусов №43, №50 в направлении станции метро "Лыбидская". В настоящее время общественный график работает с отклонением от графика.

Кроме того, есть проблемы с движением на проспекте Степана Бандеры, в центре столицы, где из-за проведения выставки частично перекрыта улица Хращетик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 17 августа, на Дарницком мосту произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП образовалась большая пробка в сторону правого берега столицы.

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