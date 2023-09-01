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В Киев прибыли очередная партия варшавских вагонов метро. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,9 т.
Прибыла очередная партия варшавских вагонов метро

В Киев прибыло еще шесть вагонов варшавского метро. До конца года подземка польской столицы отправит еще 24 единицы подвижного состава.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Часть из них станет донорами для имеющихся поездов.

"Метрополитен получил очередной сцеп из шести вагонов варшавского метро. Сейчас в Киев уже прибыли 36 польских вагонов из 60. Транспортировка еще 24 вагонов (4 сцепа) будет продолжаться до конца 2023 года", – рассказали в пресс-службе.

В Киев прибыли очередная партия варшавских вагонов метро. Фото

В Киевском метрополитене уточнили, что полученные поезда, прежде всего, будут использованы в качестве технических доноров для проведения капитальных ремонтов имеющегося подвижного состава. Для создания резерва запчастей. Кроме того, специалисты столичной подземки прорабатывают все возможные варианты эффективного использования полученной технической помощи.

В Киев прибыли очередная партия варшавских вагонов метро. Фото

Напомним, что Варшава бесплатно передает Киевскому метро 60 выведенных из эксплуатации вагонов серии № 81. Для столичного метро это важная и необходимая техническая помощь, поскольку вагоны этой же серии курсируют по линиям столичной подземки.

В Киев прибыли очередная партия варшавских вагонов метро. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, архитекторы станций Киевского метрополитена выбрали варианты надписей новых названий на путевых стенах станции городской подземки. Речь идет о "Площади Украинских Героев" и "Зверинецкой".

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