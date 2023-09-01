В Киев прибыли очередная партия варшавских вагонов метро. Фото

В Киев прибыло еще шесть вагонов варшавского метро. До конца года подземка польской столицы отправит еще 24 единицы подвижного состава.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Часть из них станет донорами для имеющихся поездов.

"Метрополитен получил очередной сцеп из шести вагонов варшавского метро. Сейчас в Киев уже прибыли 36 польских вагонов из 60. Транспортировка еще 24 вагонов (4 сцепа) будет продолжаться до конца 2023 года", – рассказали в пресс-службе.

В Киевском метрополитене уточнили, что полученные поезда, прежде всего, будут использованы в качестве технических доноров для проведения капитальных ремонтов имеющегося подвижного состава. Для создания резерва запчастей. Кроме того, специалисты столичной подземки прорабатывают все возможные варианты эффективного использования полученной технической помощи.

Напомним, что Варшава бесплатно передает Киевскому метро 60 выведенных из эксплуатации вагонов серии № 81. Для столичного метро это важная и необходимая техническая помощь, поскольку вагоны этой же серии курсируют по линиям столичной подземки.

Как сообщал OBOZREVATEL, архитекторы станций Киевского метрополитена выбрали варианты надписей новых названий на путевых стенах станции городской подземки. Речь идет о "Площади Украинских Героев" и "Зверинецкой".

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