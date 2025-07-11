В КГВА анонсировали полноценный запуск системы перехвата российских дронов, которые летят на Киев: что известно

В Киеве запустят полноценную систему перехвата российских дронов. На реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. С начала внедрения проекта "Чистое небо" в столичном регионе было сбито более 500 вражеских беспилотников.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского запускаем полноценную систему перехвата вражеских дронов, которые летят на Киев. Столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта "Чистое небо", который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков", – говорится в сообщении.

По его словам, на реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен. Эти средства пойдут не только на закупку техники, но и на создание эффективной системы реагирования. Она предусматривает создание центра подготовки операторов – здесь будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками.

Кроме того, будут сформированы дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в столице и на подступах к городу. Он добавил, что за несколько месяцев пилотного запуска проекта "Чистое небо" на Киевщине было перехвачено почти 550 вражеских БпЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице не будут внедрять израильскую систему раннего оповещения о воздушных атаках. Сейчас военные не считают этот формат технически целесообразным.

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