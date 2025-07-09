Израильская система оповещения об атаках: в КГВА объяснили, почему ее не будет в Киеве

В столице не будут внедрять израильскую систему раннего оповещения о воздушных атаках. Сейчас военные не считают этот формат технически целесообразным.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Руслан Ткаченко, передает Укринформ. Жителей столицы в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"На сегодня, по моей информации, военные не считают этот формат технически целесообразным. Из-за плотности городской застройки и специфики угроз – в частности, "Шахедов", которые уже фактически действуют как реактивные снаряды. Нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае 2023-го Служба тыла ЦАХАЛ проведет в Киеве испытания системы оповещения о ракетных атаках. Она похожа на сверхсовременную "Цева Адом", которая применяется в самом Израиле.

Позже стало известно, что Израиль передал Украине обещанную ранее систему раннего оповещения о воздушных атаках. Процесс растянулся на много месяцев, однако свои обязательства израильская сторона выполнила в полной мере.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность передачи Украине дополнительных систем ПВО Patriot. В случае положительного решения это будет первым эпизодом, когда Трамп одобрит поставки Киеву военной техники сверх количества, утвержденного при его предшественнике Джо Байдене.

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