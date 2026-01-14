В КГГА рассказали, когда в Киеве вернут графики отключений света

В Киеве из-за постоянных вражеских атак повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего действуют экстренные отключения света. Пока город будет жить не по графикам почасовых отключений электроэнергии.

Видео дня

Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, во время брифинга. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

Что известно

"Сейчас действуют аварийные графики отключений – мы не работаем сейчас по графикам почасовых отключений. И пока таких перспектив нет. Больше страдает Левый берег (Киева. – Ред.) объективно – соответственно проводятся работы сейчас на поврежденных объектах. Круглосуточный режим такой работы", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что восстановление требует значительного срока, поэтому "мы пока об экстренных графиках, в которых мы находимся".

"Обнадежить или сказать конкретные сроки – мы пока не можем. Учитывая еще и погодные условия. В ближайшее время будем жить в таких не простых условиях, но надеемся, что со временем ситуация нормализуется", – резюмировал Пантелеев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве подготовлено более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости), где жители столицы, в частности, могут подзарядить гаджеты. Разработана специальная карта, которая дает возможность узнать о конкретных адресах этих пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!