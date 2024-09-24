В КГГА рассказали, когда в Киеве начнется отопительный сезон: кого подключат к теплу первым

В Киеве коммунальщики продолжают готовить город к началу отопительного сезона, который ориентировочно начнется с 15 октября. В этом году он будет сложным, учитывая вражеские обстрелы критической инфраструктуры Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Подготовка к зиме не завершена.

"Столица продолжает готовиться к началу отопительного сезона, который в этом году будет сложным, учитывая вражеские обстрелы критической инфраструктуры Украины. Примерно теплоснабжение в Киеве начнут с 15 октября. Впрочем, решение о старте отопительного сезона будет приниматься с учетом среднесуточной температуры воздуха. Так, согласно действующему законодательству, орган местных властей может принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд", – уточнили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что по-прежнему все здания будут подключаться к системе теплоснабжения по технологическому графику. Сначала отопление появится в учреждениях социальной сферы столицы по заявкам их руководителей: в школах, детсадах, больницах и т.д. Кроме того, многие оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально.

Также дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, могут подключить ранее к отоплению по заявкам управляющих домов.

"Что касается жилых домов, то городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев готовится к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, запланировано отремонтировать более 150 теплоисточников и более 200 котлов.

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