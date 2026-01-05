В КГГА рассказали, где на Крещение можно нырнуть в ледяную воду: перечень локаций

В Киеве во вторник, 6 января, будут праздновать Крещение Господне. В связи с этим в городе обследовали и подготовили несколько локаций для любителей нырнуть в ледяную воду.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На местах будут дежурить оперативные службы.

"Призываем киевлян воздержаться от массовых мероприятий на Крещение. В случае купания – соблюдать правила безопасности. Погружаться следует только на специально подготовленных местах, неуклонно придерживаться рекомендаций спасателей и ограничений, которые действуют в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что для безопасности граждан 6 января с 8:00 до 17:00 организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на предварительно обследованных локациях:

Голосеевский район – пляж "Галерный";

Деснянский район – пляж "Троещина";

Днепровский район – пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Веселка", "Радуга";

Оболонский район – озера Вербное и Иорданское, зона отдыха "Наталка", пляж "Пуща-Водица" и на Оболонском острове.

Напомним, в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь на 13 дней сместились даты церковных праздников. Верующие теперь празднуют Крещение Господне 6 января.

Как сообщал OBOZ.UA, Крещение имеет глубокий духовный смысл и сопровождается особыми обрядами, молитвами и поздравлениями. Именно в словах поздравлений передается главный смысл Иордана – очищения, благословения и обновления.

