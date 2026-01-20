В КГГА рассказали, где в Киеве можно набрать воду в бюветах во время отключений света. Карта

В Киеве для обеспечения горожан водой в случае обесточивания насосных станций действуют более 170 бюветных комплексов. Абсолютное большинство из них имеет возможность работать при подключении генератора.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Коммунальщики работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Что известно

"Для обеспечения водой в столице действует сеть из более 170 бюветных комплексов. На сегодня 154 из них имеют возможность подключения к генератору", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бюветная сеть является временным источником воды для горожан в случае обесточивания насосных станций, пока работу системы водоснабжения не восстановят.

Бюветы в пешей доступности работают во всех микрорайонах столицы. Найти ближайший к своему дому бювет можно на карте (или по ссылке – нажмите, чтобы перейти).

На карте бюветы обозначены разными цветами, в частности фиолетовым – те комплексы, которые имеют возможность подключения к генератору.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города. К сожалению, взрывной волной травмирована женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

