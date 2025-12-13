В КГГА показали, как идет реставрация известной 'Летающей тарелки' на Лыбедской в Киеве. Фото

В Киеве инспекторы Департамента охраны культурного наследия проверили, как реставрируют одно из самых известных столичных зданий – "Летающая тарелка". Она расположена вблизи выхода из станции метро "Лыбедская".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Здание внесено в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.

"Летающая тарелка" на Лыбедской

"Инспекторы Департамента охраны культурного наследия провели мониторинг хода реставрационных работ памятника архитектуры – "Летающей тарелки" Флориана Юрьева. Во время выезда на объект главный архитектор вместе с представителями авторского надзора проинформировали о текущем состоянии работ, основные этапы реализации проекта и имеющиеся вызовы, в частности по замене оконных конструкций и обновления внутреннего пространства", – говорится в сообщении.

Как напомнили в КГГА, здание в соответствии с приказом Министерства культуры Украины от 20 октября 2020 года № 2202 внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как объект архитектуры и монументального искусства местного значения.

"Функциональное назначение антресоли "Летучей тарелки" – кинолекционная аудитория и конференц-зал – соответствует авторскому замыслу архитектора", – добавили в пресс-службе.

Дом "Летающая тарелка " – здание, расположенное в Киеве на улице Антоновича, 180, построенное в 1971 году по проекту архитекторов Флориана Юрьева и Льва Новикова. Представитель архитектуры второй волны советского модернизма.

