В КГГА назвали реальную стоимость одной поездки в общественном транспорте Киева

На сегодняшний день реальная стоимость одной поездки в общественном транспорте Киева составляет 30 гривен. Если бы она действовала, то "Киевпасстранс" и столичное метро смогли бы себя самостоятельно удерживать и обновлять подвижной состав.

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Об этом решении сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает "Радио Киев – 98". Коммунальный транспорт города ежегодно дотируется из городского бюджета (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы сегодня имеем для киевлянина (стоимость проезда в общественном транспорте при покупке проездного. – Ред.) – 6,5 грн. А 8 гривен для человека, который едет один раз. При стоимости топлива – 55 гривен. Мы сегодня дотируем 5 млрд в год "Киевпасстранс" и метрополитен... Я буду говорить, как орган управления, который думает о развитии своей структуры. Сегодня стоимость (одной поездки. – Ред.) – 30 гривен. Тогда предприятия смогут себя полностью удерживать на балансе и закупать транспорт", – рассказал Кандибор.

Напомним, власти Киева не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте, пока в стране продолжается полномасштабная война. Сейчас себестоимость услуги в несколько раз дороже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в КГГА не исключают, что проезд в общественном транспорте Киева может стать бесплатным.

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