В Фастове построят новый железнодорожный вокзал на месте разрушенного Россией: что известно о решении

В Фастове Киевской области не будут восстанавливать поврежденное российской атакой здание железнодорожного вокзала в ночь на 6 декабря. Вместо него построят новое.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета со ссылкой на городского голову Михаила Нетяжука. Враг продолжает обстреливать гражданские объекты.

Что известно

"По результатам заседания штаба ликвидации последствий вражеской атаки под председательством руководителя "Укрзализныци" Александра Перцовского принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове. Проект пройдет процедуру публичных обсуждений – к работе над ним обязательно будут привлечены жители общины". – говорится в сообщении.

В пресс-службе горсовета добавили, что на время строительства нового вокзала на перроне планируется установить временную модульную конструкцию. Сейчас для обогрева пассажиров и организации зоны ожидания установлена палатка.

Что предшествовало

В ночь на 6 декабря российские войска начали массированную комбинированную ракетно-пушечную атаку. РФ подняла стратегическую авиацию и запустила по Украине БпЛА, "Кинжалы" и баллистику, уже утром состоялись пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования.

На Киевщине страна-террорист РФ нанесла удар по городу Фастов. В результате российской атаки было изменено движение поездов, повреждено и разрушено железнодорожную инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ в ночь на 8 декабря снова атаковала Фастов Киевской области. В результате вражеского удара, в частности, возник масштабный пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!