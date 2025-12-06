Россия прицельно атаковала Фастов на Киевщине: поражен вокзал, железнодорожное движение временно остановлено. Фото и видео

В ночь на 6 декабря страна-террорист РФ нанесла удар по городу Фастов Киевской области. В результате российской атакиизменено движение поездов, повреждена и разрушена железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета со ссылкой на городского голову Михаила Нетяжука. Враг продолжает обстреливать гражданские объекты.

Российская комбинированная атака

"Этой ночью Фастов подвергся массированному вражескому обстрелу. Соответствующие службы работают на местах, критическая инфраструктура функционирует. Железнодорожное движение в Киев через станцию Фастов временно остановлено", – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что для обеспечения проезда жителей из Фастова в столицу организован рейс до станции метро "Теремки". Транспорт отправляется от остановки Привокзальная площадь (Фастов). Для жителей Завокзалья возможна дополнительная остановка возле въездного знака "Фастов". Заказать места у диспетчера: +38 093 80 11 603. Подземный переход на Завокзалье работает.

"Среди пострадавших – одно самообращение в больницу: у мужчины рваная рана левой голени, в госпитализации не нуждается", – уточнили в пресс-службе.

Согласно информации ГСЧС Украины, из-за вражеской атаки в Фастове возникли пожары, зафиксировано разрушение на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.

Стоит из-за обстрела, согласно информации "Укразализныци", разрушена узловая станция Фастов Киевской области, в результате чего было внесено изменение в движение поездов(перейдите чтобы узнать расписание движения). Кроме того, поврежден пригородный подвижной состав.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 декабря российские войска начали массированную комбинированную ракетно-пушечную атаку. РФ подняла стратегическую авиацию и запустила по Украине БпЛА, "Кинжалы" и баллистику, уже утром состоялись пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования.

