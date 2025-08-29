В День памяти защитников Виталий Кличко почтил павших Героев. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в День памяти защитников почтил павших Героев. Он возложил цветы у Стены памяти воинам, погибшим в российско-украинской войне, а также к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам.

Видео дня

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Вечная память и слава воинам!

Что известно

"Сегодня, в День памяти защитников и защитниц Украины, почтили подвиг тех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость нашего государства. Вместе с семьями павших воинов возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину и к Мемориальному комплексу Героев-киевлян на улице Грушевского", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что сегодня нашу страну на фронте защищают более 150 тысяч киевлян и киевлянок. Он подчеркнул, что "мы благодарны каждому защитнику и каждой защитнице, которые сражаются за Украину".

"Мы чтим память всех наших воинов, которые погибли за будущее украинского государства. Вечная слава погибшим Героям! Украина помнит..." – добавил Кличко.

Что предшествовало

Из-за вооруженного нападения России, которое продолжается с 2014 года, Украина ежедневно теряет своих защитников и защитниц. Надлежащее чествование их памяти стало важной задачей государства и каждого из граждан. Чтобы отдать дань уважения павшим в календаре официальных праздников была введена особая траурная дата – День памяти погибших защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Андрей Пахомов. Сердце мужественного украинского воина остановилось 24 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!