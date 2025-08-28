Воевал в самых горячих точках фронта: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Пахомова. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Андрей Пахомов. Сердце мужественного украинского воина остановилось 24 августа.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского горсовета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"24 августа 2025 года, в День Независимости Украины, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Шахово Донецкой области героически погиб наш земляк – Пахомов Андрей Иванович. Младший сержант, командир отделения управления минометного взвода 4-го батальона Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

В 2023 году, несмотря на наличие "белого билета", Андрей добровольно стал на защиту Украины. Прошел подготовку в Украине и за рубежом, нес службу в самых горячих точках фронта. За отвагу и преданность военной присяге был награжден медалью "Ветеран войны" и почетным знаком отличия "Крест 54-й отдельной механизированной бригады".

Защитник Украины был искренним, добрым, справедливым, любящим сыном, отцом, братом, другом. Его жизненный путь – это пример мужества, достоинства и любви к родной земле.

"Искренние соболезнования маме Марине Анатольевне, отцу Николаю Ивановичу, сыну Александру, сестрам Инне и Екатерине, любимой Алине, друзьям, побратимам и всем, кто знал и любил Андрея", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, возле населенного пункта Северск в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Кули Киевской области Богдан Сытник. Жизнь защитника Украины оборвалась 19 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!