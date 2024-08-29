День памяти погибших защитников Украины: трагическая история и почему символом стал именно подсолнечник

Из-за продолжающегося с 2014 года вооруженного нападения России Украина ежедневно теряет своих защитников и защитниц. Надлежащее чествование их памяти стало важной задачей государства и каждого из граждан.

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Чтобы почтить павших в календаре официальных праздников, была введена особая траурная дата – День памяти погибших защитников Украины. OBOZ.UA рассказывает, когда он отмечается, каким событиям посвящен и почему именно в сонях стал символом скорбной даты.

Когда отмечают День памяти погибших защитников Украины

Памятная дата стала одним из первых праздников, который ввел президент Владимир Зеленский после вступления в должность. Он назначил День памяти погибших защитников Украины на 29 августа и приурочил его к годовщине событий Иловайского котла в Донецкой области. В 2019 году, когда был подписан соответствующий президентский указ, как раз истекало пять лет с момента трагедии.

Какие события получили название Иловайской трагедии

События, в честь которых был установлен День памяти погибших защитников Украины, произошли в конце лета 2014 года. Тогда шла самая горячая фаза войны за Донбасс.

Почти весь август украинские воины держали оборону города Иловайск в 45 километрах от Донецка. Но со временем стало ясно, что войска нужно отводить, чтобы они не попали в окружение. А на оборонных позициях тогда стояли батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь" и "Миротворец", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ.

Украинское командование обратилось к россиянам за открытием гуманитарного коридора для отвода своих сил. Разрешение дал лично глава Кремля Владимир Путин. Выход запланировали на 29 августа. Утром, как только украинские войска двинулись от Иловайска, россияне расстреляли колонну.

Во время тех событий погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, а еще 300 попали в плен. Если брать период войны до полномасштабного вторжения, это были самые большие потери Украины.

Почему подсолнух стал символом праздника

Почитая память погибших защитников, украинцы несут к памятникам и мемориалам подсолнухи. И это не случайность. Выбор цветка обусловлен историческими событиями.

Чтобы отойти из Иловайска, украинским военным нужно было двигаться через поля подсолнухов. Где-то между ними и застал их вражеский огонь. Поэтому именно солнечные цветы стали напоминанием о павших воинах и символом оборванных оккупантами жизней.

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