В честь World Horse Day: в Киевском зоопарке лошадей Пржевальского угостят особым обедом. Фото

В Киевском зоопарке в честь World Horse Day устроят особый обед для его краснокнижных жителей – лошадей Пржевальского. Эти животные проживали на наших землях еще до Киевской Руси.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"1 марта ряд стран отмечает Всемирный день лошади (World Horse Day). Киевский зоопарк является участником многолетнего проекта по восстановлению и сохранению лошадей Пржевальского в природе Украины. Так что и мы присоединяемся к этой акции по привлечению внимания к благополучию лошадей", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что эти дикие лошади проживали на наших землях еще до Киевской Руси, пока не были уничтожены в эпоху господства российской империи. Благодаря кропотливой профессиональной работе зоологов Биосферного заповедника "Аскания-Нова", Киевского зоопарка и других украинских и иностранных учреждений лошадь Пржевальского вернулась к родной природе.

"Поэтому по случаю Всемирного дня лошадей этого уик-энда угощаем наших лошадей Пржевальского особым обедом. 1-2 марта, в 12:00, приглашаем всех желающих понаблюдать за этим обогащением среды! Копытный ряд, степной вольер лошадей Пржевальского. Приходите по хорошему настроению в КиевЗоо!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке появился новый житель. В семье гуанако родился замечательный пушистый малыш, получивший имя Санчо.

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