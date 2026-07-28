В Чернобыльской зоне засняли прогулку самой преданной птицы Украины. Видео

Одним из постоянных обитателей Чернобыльской зоны является серый журавль. Эти величественные птицы — одни из самых верных: они образуют пары на всю жизнь и вместе воспитывают потомство.

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Связь между собой они поддерживают с помощью громких унисонных перекликов. Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Что известно

"Пока до осенней миграции ещё есть время, серые журавли ведут спокойную семейную жизнь. Птенцы, появившиеся весной, уже заметно подросли, но ещё не отходят далеко от родителей. Они внимательно наблюдают за каждым их движением, учатся находить корм, распознавать опасность и делают свои первые уверенные шаги к самостоятельной жизни", – говорится в сообщении.

Как рассказали специалисты заповедника, серые журавли – одни из самых преданных птиц. Они обычно образуют пары на всю жизнь, вместе защищают гнездо, высиживают кладку и воспитывают потомство. Их громкие унисонные переклички слышны за несколько километров – так они поддерживают связь друг с другом.

В конце лета журавли все активнее питаются, набирая силы перед далёким осенним перелётом. Именно в это время эти птицы охотно собирают насекомых, моллюсков, мелких позвоночных, семена, ягоды и другую растительную пищу.

"Для Чернобыльского заповедника эти величественные птицы являются привычными обитателями. Обширные болотные массивы, влажные луга и малонарушенные леса создают для них идеальные условия для гнездования", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения обитает один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. Орлана-белохвоста, а речь идет именно о нём, удалось сфотографировать вблизи — его заметили на металлическом отбойнике у края дороги.

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