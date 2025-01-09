Узников вместо коммунальщиков: работы по благоустройству у Золотых ворот в 1860-х годах.

Историческая памятка времен Киевской Руси "Золотые ворота" является одной из визиток столицы. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть не только, как они выглядели в 1860-х годах, но и тех, кто занимался благоустройством возле них.

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Старый снимок был опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Они были возобновлены в 1982 году в честь празднования 1500-летия столицы Украины.

"Бригада заключенных Арестантских рот на работах по благоустройству у Золотых Ворот. 1860-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть не только заключенных, выполнявших тогда функции коммунальщиков, но и самую историческую достопримечательность, которая на тот момент представляла из себя развалины.

Золотые ворота – главные ворота древнего Киева, памятник оборонной архитектуры Киевской Руси, одно из самых древних каменных фортификационных сооружений в Восточной Европе и символ Киева. Свое название получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе (Царьграде). Строительство ворот длилось с 1019 по 1026 год.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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