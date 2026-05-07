Узнать трудно: как выглядела Контрактовая площадь в Киеве в 1908 году. Уникальное фото

Контрактовая площадь в Киеве является неотъемлемой частью истории киевского Подола. Благодаря уникальному фото мы можем увидеть, как выглядел, в частности, монастырь в этой местности, в стенах которого зародился один из старейших вузов Украины.

Архивные снимки опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в соцсети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

"Контрактовая площадь на Подоле, 1908 год. На фото видно Братский Богоявленский монастырь с собором и колокольней, а в центре площади стоят монастырские магазины, которые выходили прямо на Контрактовую. Именно здесь, в самом сердце Подола, когда-то очень плотно пересекались духовная жизнь, торговля и ежедневная суета города", – говорится в сообщении.

В сообществе отметили, что этот киевский пейзаж хорошо показывает, какой живой была Контрактовая площадь в начале ХХ века. Рядом с храмовым ансамблем работали магазины, а пространство площади оставалось местом городского движения и встреч. Позже сам собор и колокольню разобрали, поэтому такие фотографии сегодня особенно ценны.

С помощью ИИ можно увидеть, как эта местность изменилась за почти 120 лет.

Киево-Братский Богоявленский монастырь – бывший православный мужской монастырь на Киевском Подоле. Основан в 1615 году, стал одним из главных просветительских, культурных и религиозных центров города, в его стенах зародился один из старейших вузов Украины – Киево-Могилянская академия, был также известен как училищный. Располагался неподалеку городской ратуши на Подоле. Здания монастыря были уничтожены большевистскими оккупантами в 1935 году.

