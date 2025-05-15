Узнать невозможно: как выглядела Дарница в Киеве в начале 1900-х годов. Уникальные фото

Историческая местность Дарница в столице известна со времен Киевской Руси. В начале 20-го века это было место отдыха и частных дач киевлян.

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Снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". В наши дни этот район выглядит совсем по-другому.

"Старая Дарница. Исторические фото начала 1900-х годов", – говорится в сообщении.

Дарница – левобережная часть Киева. В XIX веке принадлежала Броварской волости Остерского уезда Черниговской губернии и была дачной местностью с вековым сосновым лесом. В письменных источниках упоминается с 1509 года в решении краевого суда по делу между Никольским и Печерским монастырями Киева. В то время здесь протекала река Дарница.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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