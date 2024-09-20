Уже не в лидерах по загрязненности в мире: в Киеве улучшилось качество воздуха

В некоторых районах Киева в пятницу, 20 сентября, после обеда улучшилась ситуация с качеством воздуха. Однако в южной и юго-восточной части города ситуация пока не нормализовалась.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Эксперты продолжают мониторить ситуацию.

"В северной части Киева улучшается состояние качества воздуха. Впрочем, рекомендации действуют до полной нормализации ситуации во всем городе. В южной и юго-восточной частях города ситуация пока не нормализовалась. Концентрация частиц пыли, которая является основным загрязнителем в городе, в пять раз превышает норму", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, что согласно рейтингу Iqair, по состоянию на 14:00 Киев опустился с 1 на 14-ю строчку рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом.

В КГГА добавили, что вероятной причиной ухудшения качества атмосферного воздуха пожары в экосистемах в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Для уменьшения негативного влияния на состояние здоровья рекомендуется:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Предпочитать закрытые помещения с вентиляцией, оснащенные HEPA-фильтрами;

держать окна закрытыми;

по возможности включить увлажнители воздуха и отказаться от проветривания;

воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе, а потренироваться дома;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;

по возможности, отказаться от пользования собственным автотранспортом, вместо этого отдать предпочтение общественному.

Следите за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 сентября, Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом (на 9:30). На втором месте был Каир, столица Египта. На третьем – Джакарта, столица Индонезии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!