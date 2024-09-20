Уже не в лидерах по загрязненности в мире: в Киеве улучшилось качество воздуха
В некоторых районах Киева в пятницу, 20 сентября, после обеда улучшилась ситуация с качеством воздуха. Однако в южной и юго-восточной части города ситуация пока не нормализовалась.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Эксперты продолжают мониторить ситуацию.
"В северной части Киева улучшается состояние качества воздуха. Впрочем, рекомендации действуют до полной нормализации ситуации во всем городе. В южной и юго-восточной частях города ситуация пока не нормализовалась. Концентрация частиц пыли, которая является основным загрязнителем в городе, в пять раз превышает норму", – рассказали в пресс-службе.
Отметим, что согласно рейтингу Iqair, по состоянию на 14:00 Киев опустился с 1 на 14-ю строчку рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом.
В КГГА добавили, что вероятной причиной ухудшения качества атмосферного воздуха пожары в экосистемах в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Для уменьшения негативного влияния на состояние здоровья рекомендуется:
- ограничить пребывание на открытом воздухе. Предпочитать закрытые помещения с вентиляцией, оснащенные HEPA-фильтрами;
- держать окна закрытыми;
- по возможности включить увлажнители воздуха и отказаться от проветривания;
- воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе, а потренироваться дома;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;
- по возможности, отказаться от пользования собственным автотранспортом, вместо этого отдать предпочтение общественному.
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Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 сентября, Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом (на 9:30). На втором месте был Каир, столица Египта. На третьем – Джакарта, столица Индонезии.
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