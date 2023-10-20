Утром туман и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 октября

В Киеве и Киевской области в субботу, 21 октября, переменная облачность, по области ночью и утром местами туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 21 октября по Киевщине. Переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. По области ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 8-13°С тепла; днем 17-22°С, на севере области 11-13°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 17-19°С", – рассказали синоптики.

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Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 октября до самого вечера в Киеве будет держаться пасмурная погода, лишь к концу дня небо очистится от облаков. Ночью будет идти дождь. Утром распогодится, но в этот день осадки не ожидаются.

Напомним, зима в этом году снова может быть достаточно теплой и мягкой, как и в прошлом. Более того, вполне возможно, что зимой будет еще теплее. Морозы будут, но не слишком сильные и не слишком часто. Осадков будет мало, из-за высоких температур воздух пойдет преимущественно о мокром снеге или снеге с дождем. Новый год также, вероятнее всего, будет "плюсовым", а значит, бесснежным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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