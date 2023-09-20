Утром местами туман и гроза днем: прогноз погоды по Киевщине на 21 сентября

В Киеве и Киевской области в четверг, 21 сентября, синоптики прогнозируют ночью и утром местами туман, кратковременные дожди, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом рассказали в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 21 сентября по Киевщине. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 10-15°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 23-25°С", – сообщили синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 21 сентября ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утренние часы, а уже днем небо покроется облаками. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!