Утром дождь и до +20°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 13 октября

В Киеве и Киевской области, в пятницу, 13 октября, облачно с прояснениями, ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 13 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью и утром умеренный дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 8-13°С, днем 15-20°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 17-19°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 13 октября в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночной дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем кончиться.

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Напомним, Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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