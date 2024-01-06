Уток больше, чем людей: как проходило Крещение 2024 в Киеве. Фоторепортаж

В этом году один из важнейших христианских праздников – Крещение Господне, отмечают 6 января. Из-за угрозы со стороны страны-террориста РФ жителей Киева призвали не воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий, однако люди пришли в городские водоемы и реки, чтобы нырнуть в ледяную воду.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Многие считают, что это позволит очиститься от грехов.

Так, с самого утра в Гидропарке можно было увидеть десятки киевлян и гостей столицы, пришедших на реку Днепр. Все желающие с удовольствием заходили в холодную воду, не скрывая своего увлечения. К тому же купались люди всех возрастов.

Стоит отметить, что городские власти призвали украинцев отказаться от празднования Крещения таким образом из-за угрозы российских обстрелов, на местах традиционных ныряний в прорубь дежурили правоохранители, врачи и спасатели, чтобы в случае необходимости оказать необходимую помощь.

Добавим, в этом году количество граждан, решивших нырять в прорубь значительно меньше, чем раньше. У мест купания можно наблюдать гораздо больше уток, чем желающих нырнуть в ледяную воду.

Как сообщал OBOZ.UA, в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь на 13 дней сместились даты церковных праздников. Верующие теперь будут праздновать Крещение Господне 6 января.

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