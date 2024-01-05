Жителей и гостей Киева призвали отказаться от купания в водоемах на Крещение: названы причины

В Киеве жителей и гостей города призвали в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение. Массовые мероприятия могут быть использованы страной-террористом РФ или радикальными группировками для провокаций.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо". 6 января – Крещение Господне.

"Уважаемые киевляне и гости столицы! В условиях войны проведение любых массовых мероприятий и собраний, в том числе религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью проведения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве. Убедительно призываем в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", – призвали в пресс-службе.

Следует добавить, что в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь на 13 дней сместились даты церковных праздников. Верующие теперь будут праздновать Крещение Господне 6 января.

Напомним, в столице, по прогнозу синоптиков, ожидается резкое похолодание. Поэтому Совет обороны Киева поручил обслуживающим компаниям подготовиться, чтобы не допустить замерзания систем отопления в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал OBOZ.UA, приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь в нем в единый сервис объединили карты укрытий и пунктов обогрева в столице.

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