Устранено более 700 повреждений: в Киеве на прочность уже проверили почти половину теплосетей

В Киеве по состоянию на понедельник, 17 июня, коммунальщики протестировали на гидравлическую крепость почти 50% тепловых сетей. В ходе испытаний было обнаружено и устранено 710 повреждений трубопроводов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевтеплоэнерго. В столице идет подготовка к следующему отопительному сезону.

"В Киеве по состоянию на 17 июня протестовали на гидравлическую плотность и крепость почти 50% тепловых сетей. Работы выполняют поэтапно в каждой зоне теплоисточников столицы (котельных, станций теплоснабжения, ТЭЦ)", – сообщили в пресс-службе.

Коммунальщики уточнили, что речь идет о магистральных и распределительных трубопроводах в Печерском, Шевченковском районах, частях Святошинского, Оболонского, Подольского, Соломенского, Голосеевского и Дарницкого районов. Ими поставляется тепло для 4,3 тыс. зданий города, а именно: 2,9 тыс. жилых домов, 1 тыс. ведомств, 270 учебных заведений и 68 больниц.

В рамках подготовки к зиме коммунальщики уже обнаружили и устранили 710 повреждений трубопроводов, из них почти 100 – повреждения магистральных сетей, обеспечивающих теплом целые микрорайоны.

"Гидравлические испытания – обязательное условие подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону в соответствии с нормами действующего законодательства. Они позволяют обнаружить и своевременно устранить "слабые" места трубопроводов летом и своевременно заменить поврежденные участки. Так, благодаря интенсивной подготовке к зиме этого отопительного сезона в Киеве произошло на 15% повреждений меньше, чем в прошлом", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ощутимо подорожали коммунальные услуги. За год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы увеличились в целом на 13%. При этом, например, электроэнергия – сразу на 69,7%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!