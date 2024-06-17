В Украине существенно изменили тарифы на коммуналку: на что сильнее всего

В Украине ощутимо подорожали коммунальные услуги. За год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы увеличились в целом на 13%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, а цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об общем росте тарифов сообщили в Госстате. По данным которого, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 4,9%;

содержание и ремонт жилья – на 3,5%;

уборка мусора – на 2%.

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Украинцы за июнь получат пересчитанные платежки за электроэнергию

В то же время, за июнь украинцы получат новые платежки за электроэнергию – с тарифом 4,32 грн за кВт*ч. В результате, говорится в материале OBOZ.UA, в среднем каждая семья заплатит на 285,6 грн больше, чем ранее.

Дело в том, что большинство украинцев используют до 170 кВт*ч электроэнергии в месяц. Такой семье вместо 448,8 придется платить 734,4 грн. Поэтому:

если вы используете 170 кВт*ч, вместо 448,8 придется платить 734,4 грн;

если вы используете 400 кВт*ч, вместо 1056 придется платить 1728 грн;

если вы используете 2000 кВт*ч зимой и имеете электрическое отопление, тариф не изменится – 5280 грн;

если вы используете 2001 кВт*ч зимой и имеете электрическое отопление, вместо 5280 придется платить 8644,3 грн.

Тариф при этом повысят для всех, кроме тех, кто использует электрический котел. Если у вас электрическое отопление, в период с 1 октября по 30 апреля вы можете платить за ток по старому тарифу – 2,64 грн/кВт*ч, но только при условии, если используете до 2000 кВт*ч в месяц. Если тратить больше, за каждый киловатт-час придется заплатить полную стоимость.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак ранее сообщила, что государство имеет деньги для жилищных субсидий, даже несмотря на повышение тарифа на электроэнергию. А потому все, кто получал такую поддержку, не утратят ее.

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