Уничтоженная архитектура: как выглядел грандиозный Военный Никольский собор Мазепы в Киеве в 1890-х годах. Фото

Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть утраченную уникальную архитектуру Киева. В 1890-х годах неизвестный любитель сделал снимок Военного Никольского собора Мазепы, который находился примерно на месте нынешнего отеля "Салют".

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Архивный снимок был опубликован в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта местность выглядит совсем иначе.

"Церковь Спаса на переднем плане, впереди Никольский военный собор Мазепы, примерно на его месте, у колокольни слева – сейчас гостиница "Салют". 1890-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как выглядела площадь, там, где сейчас стоит гостиница, овраги и левый берег Киева.

Военный Никольский собор ("Великий Николай") – утраченное культовое сооружение, православный храм Киевского Пустынно-Никольского монастыря, построенный архитектором Иосифом Старцевым на средства гетмана Ивана Мазепы в 1690—1696 годах рядом с Николаевским монастырем. Уничтожен большевиками в 1934 году.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами благодаря лепнине и внешнему виду.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970-х годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами города, можно было увидеть большие мели.

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