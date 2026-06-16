Украина теряет своих лучших сыновей: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Максим Бонер. Фото

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Максим Бонер. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 июня 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила и.о. Ирпенского городского головы Анжела Макеева.

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"Ирпенская громада встречает на щите своего Защитника – Максима Бонера", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 января 1988 года в Киеве. Учился в столичной школе №58, а впоследствии получил образование на физико-математическом факультете Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.

Работал в технической студии "Изобретатель", где команда под его руководством заняла первое место на Всеукраинских соревнованиях по робототехнике. Последние десять лет занимался собственным делом и работал продюсером фотосъемок. С 2018 года проживал в Ирпене.

18 декабря 2025 года Максим вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил мастером ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем. Побратимы знали его под позывным "Пубис".

К сожалению, 8 июня 2026 года в районе населенного пункта Великомихайловка Синельниковского района Днепропетровской области Герой погиб в результате удара вражеского FPV-дрона.

"Родные, друзья и побратимы вспоминают Максима как чрезвычайно умного, искреннего и доброго человека, человека чести и принципов. Он был надежным другом, любящим сыном, заботливым мужем и отцом. Любил путешествия и туристические походы, увлекался шахматами, философией и грибностью. У Защитника остались родители, жена, бабушка и дочь", — – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Валентин Феденко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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