Украина теряет лучших сыновей: стало известно о смерти военного из Киевской области Михаила Кадькаленко. Фото

В столице во время лечения умер военный из Фастова Киевской области Михаил Кадькаленко. Сердце храброго украинского воина остановилось 3 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 3 апреля остановилось сердце защитника, воина, который с начала российско-украинской войны защищал родное государство – Михаила Кадькаленко", – говорится в сообщении.

Герой родился 22 ноября 1989 года в селе Кищенцы. В 2007 году получил специальность электромонтажника в городе Киеве. В мирной жизни работал по специальности в "Киевгорстрое". Его знали как доброго, искреннего и открытого человека с большим сердцем – человека, который умел поддержать и был душой компании.

В августе 2014 года Михаил стал на защиту Украины, был призван в ряды Вооруженных Сил Украины и проходил службу в зоне проведения АТО до 2018 года. Участвовал в боевых действиях, в частности в боях под Дебальцево в 2015 году.

С началом полномасштабного вторжения 22 мая 2022 года снова стал на защиту Родины. Проходил службу в должности командира отделения взвода противотанковых ракетных комплексов. Во время выполнения боевых задач на Донецком направлении получил ранение.

"После длительного лечения в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве сердце Защитника остановилось 3 апреля 2026 года. В скорби по Михаилу остались брат Александр, сестры Наталья и Татьяна с семьями, родные, друзья, побратимы и все, кто его знал", – добавили в пресс-службе.

