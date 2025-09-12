Уходят в небо Герои: стало известно о смерти военного из Киевской области Владимира Корзана. Фото

В больнице города Бровары Киевской области остановилось сердце добровольца, военного из села Требухов Киевской области Владимира Корзана. Жизнь защитника Украины оборвалась 9 сентября.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Уходят в небо Воины ... Владимир Корзан, доброволец Добровольческого формирования Броварской территориальной общины. Умер 9 сентября 2025 года в КНП "Броварская многопрофильная клиническая больница". Искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 12 сентября, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. В 11:30 прощание возле дома по адресу: с. Требухов, ул. Гоголевская, 99-а. В 12:00 прощание на площади (возле памятника) в центре села Требухов.

Похоронят воина на Аллее славы центрального кладбища села Требухов.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Княжичи Киевской области Игорь Науменко. Сердце украинского воина остановилось 30 августа.

