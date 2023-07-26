Российские ток-шоу, захват земли нацпарка в Киеве и связи с экс-милиционером Миколаевцем: активист рассказал о кейсе Рыгованова. Видео

Руслан Рыгованов, недавно отстраненный от должности в Минобороны Украины, имеет покровителей среди бывших правоохранителей. Благодаря активистам, стало известно, что он во время войны обслуживал российских пропагандистов, а также предоставлял ложную информацию об участии в боевых действиях на Ирпенском направлении.

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Об этом рассказал военный и правозащитник Олег Симороз. По его словам, приглашение для поездок на территорию страны-агрессора РФ бывший юрист НПП "Голосеевский" мог получать от ФСБ (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Громкий скандал по поводу незаконного захвата земель нацпарка "Голосеевский", повлекшего 10-миллионный экологический ущерб, неожиданно разоблачил и предупредил еще большую угрозу государству. Конкретно государственной безопасности. Руслан Рыгованов, который во время работы юристом НПП узаконивал незаконную передачу Анатолию Николаевцу государственных земель, едва не подмял под себя департамент обеспечения ресурсами всего Минобороны.

Когда OBOZREVATEL обнародовал земельные схемы Николаевца-Ригованова, эко-активисты забили набат. По словам правозащитника Симороза, бывший юрист НПП во время войны обслуживал российских пропагандистов.

"На федеральном "Первом канале" он участвовал в политических ток-шоу. По его риторике, что он говорил – я прихожу к выводу, что этот человек работал на спецслужбы РФ – ФСБ… Те люди, которых приглашали от Украины принимать участие в этих шоу в России - собственно говоря, это делалось через ФСБ. Невозможно просто получить приглашение и уехать в Россию с 2014 по 2022 год. Это делалось из-за кураторов ФСБ. Господин Рыгованов неоднократно принимал в этом участие и фактически содействовал российской пропаганде", – добавил Симороз.

Кроме того, по словам правозащитника, Рыгованов защищал и "беркутовцев", которые, как и он сам, скрывались за шевронами ВСУ и врали о вымышленных подвигах на Ирпенском направлении.

"Я будучи добровольцем ВСУ – 112 бригада, принимал участие в боевых действиях на Ирпенском направлении. Я навел справки и оказалось, что он (Рыгованов. – Ред.) не был мобилизован в ВСУ. Он находился в ДФТО, которое несло службу по охране Днепровского района", – уточнил Симороз.

По его словам, ДФТГ, к которому имел отношение Рыгованов, создали бывшие правоохранители, в том числе из скандально известного подразделения "Беркут". Активист добавил, что именно покровители бывшего юриста НПП поспособствовали его назначению в Минобороны.

Как OBOZREVATEL писал раньше:

В Киеве эксначальник милиции Святошинского района уничтожает территорию национального парка "Голосеевский". Еще несколько лет назад он построил на территории парка по адресу ул. Бударина 2/1 (теперь это улица Украинского возрождения) МАФ, а затем там появился бар-ресторан "Прованс". 2016 незаконное строение снесли, но на ее месте появился новый ресторан под названием "Чудо-мангал".

Как удалось выяснить, основанием для ведения хозяйства на территории парка стало липовое решение Брянковского городского суда Луганской области от 2010 года. Этот суд находится на временно оккупированной территории еще с 2014 года. Поэтому его деятельность прекращена, а дела рассматривал до 2022 Лисичанский городской суд. Там нам официально ответили, что такого решения суда у них нет. В отношении этого решения было даже открыто уголовное производство в Соломенском районном управлении полиции Киева. Установили, что такого решения суд действительно не существует. Но вместо того, чтобы упразднить право собственности на всю недвижимость компании Николаевца (а в этом судебном решении, кроме участка в парке, речь идет еще о нескольких объектах недвижимости в столице), уголовное производство просто закрыли.

В ходе расследования местные жители обратили наше внимание на еще один объект Николаевца на территории садового общества "Киевский садовник" рядом с рестораном. Как следует из реестра недвижимости, Николаевцу-старшему здесь принадлежат 5 земельных участков и дом 128 кв. м. У сына Дмитрия – два участка, у дочери Виктории – участок, два садовых домика площадью 31 и 168 кв. м. По словам источника, близкого к семье Николаевца, на территории дома главы семьи есть большой бассейн. Так что трубы для сброса грязной воды они вывели прямо в национальный парк. Кроме этого, они умудрились построить здесь 4-этажное здание, явно нарушающее требования земельного законодательства, градостроительства. Здание невозможно ввести в эксплуатацию, поскольку эта земля выделена исключительно под ведение индивидуального садового хозяйства.

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