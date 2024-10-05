У самолета возникли проблемы с двигателем: в Киеве Осокорки в 1976 году превратились в 'аэродром'. Подробности и фото

В далеком 1976 году, когда Осокорки в Киеве еще были малообитаемой болотистой местностью, 2 июня здесь чуть не случилась авиакатастрофа. Самолет Як-40, выполнявший внутренний рейс, в результате проблем с двигателем был вынужден совершить аварийную посадку.

Видео дня

Фото и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". К счастью, никто не погиб.

"2 июня 1976 года в Киеве на жилом массиве Осокорки произошла аварийная посадка самолета Як-40, принадлежавшего аэрофлоту. Самолет выполнял внутренний рейс, но в результате проблем с двигателем пилоты были вынуждены совершить аварийную посадку", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, лайнер приземлился в болотистой местности недалеко от жилого массива Осокорки. Этот район в то время был малообитаемым, поэтому удалось избежать жертв среди населения.

"Самолет планировал вниз очень тихо, потому что его двигатели были выключены. Наблюдавшие за этим из луков люди ждали взрыва, но увидели вместо него целый фонтан брызг. Они не поверили своим глазам: целый самолет стоял посреди болота, в районе улицы Коллекторной. Через каких-то пятнадцать минут к нему уже бежали по колено в воде прибывшие на место милиционеры", – рассказывали свидетели происшествия.

Экипаж и пассажиры выжили, а самолет получил лишь незначительные повреждения. Этот инцидент упоминается в ряде советских источников, однако полные отчеты о расследовании авиационных инцидентов часто оставались засекреченными в СССР.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!