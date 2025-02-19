У метро Киева возникли проблемы с оплатой проезда, образовались очереди: что известно. Видео

В Киевском метрополитене в среду, 19 февраля, возникли проблемы с оплатой проезда. Речь идет о станциях красной ветки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты подземки работают над устранением неисправности.

"На турникетах некоторых станций "красной" линии метро из-за технического сбоя временно недоступна оплата проезда банковской картой. Речь идет о станциях от "Академгородка" до "Вокзальной". От станции "Университет" до станции "Лесная", на "синей" и "зеленой" линии турникеты работают в обычном режиме", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что оплатить проезд на станциях, где возникли проблемы можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";

бумажным qr-билетом.

"Все остальные виды оплаты проезда работают в обычном режиме. О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно", – добавили в пресс-службе.

Позже в КГГА сообщили, что оплату проезда банковской картой возобновили на всех станциях метрополитена, кроме "Политехнического института"

Следует добавить, что согласно информации соцсетей, на станции Академгородок возникли очереди из-за проблемы с оплатой проезда.

Как сообщал OBOZ.UA, в метро Киева один из пассажиров решил развлечься, спустившись по балюстраде, но получил тяжелые травмы. Событие произошло на станции подземки "Крещатик".

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