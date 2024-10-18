Тыквенные уикенды в зоопарке Киева: дарами осени будут наслаждаться жители Острова зверей. Фото и видео

В Киевском зоопарке продолжаются тыквенные кикенды. В эти выходные оранжевые дары осени будут смаковать жители Острова зверей – в частности, тигры и гиены.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"А вы когда-нибудь видели, как тигры играют мячом? А представьте, что таким мячом стала оранжевая тыква. В эти выходные Тыквенные уикенды посетят жителей Острова зверей!", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили специалисты Киевзоо, обогащение среды сезонными кормами – отличная распространенная практика в зоопарках. Эта программа развивает естественные способности и инстинкты животных. А еще – она позволяет увидеть интересные моменты из жизни животных.

Показательные кормления состоятся 19-20 сентября:

12:00 – львы Геркулес, Кристина, Вилия и Дарья;

12:10 – Гиены Хасан и Тигран;

12:20 – тигрица Амба;

12:30 – тигры Рена и Малыш;

12:40 – тигрёнок Геката;

12:50 – тигрица Далила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Kазка и Лейка уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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