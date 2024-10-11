Тыквенные уикенды в Киевском зоопарке: оранжевыми дарами осени будут смаковать приматы. Фото и видео

В Киевском зоопарке продолжаются тыквенные кикенды. В эти выходные оранжевыми дарами осени будут смаковать жители Нижнего парка – приматы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Тыквенные уикенды продолжаются! В эти выходные оранжевые дары осени будут смаковать наши приматы, обитающие на Нижнем парке. И это не просто развлечения, а часть постоянного зоотехнического процесса по обогащению среды", – говорится в сообщении.

Как отметили в Киевском зоопарке, обновление в вольерах и изменения в меню – необходимое и полезное для животных, к тому же очень интересное для посетителей.

Показательные кормления состоятся 12 и 13 октября с 12:00 до 13:00. Тыквами будут лакомиться жители нижнего парка Киевзоо. Это павианы анубисы, павианы гамадрилы, лемуры кошачьи, черные мангобеи, макаки лапундеры, зеленые обезьяны, обезьяны Бразза, обезьяны-гусары, сиаманги и серебристый гиббон.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Kазка и Лийка родились только в прошлом месяце, но уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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