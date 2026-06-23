Тяжелая утрата: в Киевской области простятся с военнослужащим Александром Власенко. Фото

В селе Бабинцы Киевской области простятся с 38-летним военнослужащим Александром Власенко. Сердце защитника Украины остановилось 11 июня.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Печальная новость

"Простимся с Героем. 38-летний житель Бабинцев Александр Власенко ушел в вечность", – говорится в сообщении.

С первых дней полномасштабной войны Герой встал на защиту Украины. Участвовал в освобождении Киевской и Черниговской областей, а впоследствии выполнял боевые задачи на Донецком направлении. Летом 2023 года получил ранение, прошел длительное лечение и реабилитацию, после чего вернулся на службу. 11 июня 2026 года сердце защитника остановилось.

В гражданской жизни Александр был добрым, искренним человеком и заботливым отцом. Самой большой радостью для него были сыновья – пятилетний Давид и двухлетний Богдан, которых он безгранично любил.

"В скорби по воину также остались жена Евгения и мать", – добавил Федорук.

Защитника Украины похоронят на кладбище села Бабинцы во вторник, 23 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!