Тяжелая утрата: в Киевской области простятся с военнослужащим Александром Власенко. Фото
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В селе Бабинцы Киевской области простятся с 38-летним военнослужащим Александром Власенко. Сердце защитника Украины остановилось 11 июня.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.
Печальная новость
"Простимся с Героем. 38-летний житель Бабинцев Александр Власенко ушел в вечность", – говорится в сообщении.
С первых дней полномасштабной войны Герой встал на защиту Украины. Участвовал в освобождении Киевской и Черниговской областей, а впоследствии выполнял боевые задачи на Донецком направлении. Летом 2023 года получил ранение, прошел длительное лечение и реабилитацию, после чего вернулся на службу. 11 июня 2026 года сердце защитника остановилось.
В гражданской жизни Александр был добрым, искренним человеком и заботливым отцом. Самой большой радостью для него были сыновья – пятилетний Давид и двухлетний Богдан, которых он безгранично любил.
"В скорби по воину также остались жена Евгения и мать", – добавил Федорук.
Защитника Украины похоронят на кладбище села Бабинцы во вторник, 23 июня.
Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
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