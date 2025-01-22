Туман и дождь со снегом: прогноз погоды по Киевской области на 22 января

В Киевской области в среду, 22 января, днем местами небольшой дождь со снегом, в столице ночью и утром туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 22 января на территории Киевщины. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь со снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура от 2°С мороза до 3°С тепла, в Киеве 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве. До конца суток 21 января, ночью и утром 22 января, туман, видимость 200-500 метров. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 22 января в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь со снегом.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 год стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!