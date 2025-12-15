Туман, гололедица и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 декабря

В Киевской области в понедельник, 14 декабря, облачно, синоптики предупредили о гололедице и тумане утром. Температура воздуха в регионе днем максимально прогреется до +5°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Облачно. Небольшой мокрый снег с дождем. Утром по области местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 0-5°С тепла, в Киеве около 0°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +3°С... +5°С; Мироновка +3°С... +5°С; Фастов +3°С... +5°С; Яготин +2°С... +4°С; Барышевка 12°С... +4°С; Борисполь +3°С... +5°С и Вышгород +3°С... +5°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. 15 декабря на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Ночной снег утром сменился мелким мокрым снегом, который должен прекратиться в середине дня.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

