Цветы, ссоры и попы с орденами: как проходит День Победы в Киеве. Фоторепортаж и видео

В Киеве, в пятницу, 9 мая, чтобы возложить цветы у Вечного огня, к Мемориалу вечной славы пришло небольшое количество людей. Среди них, в основном, люди пожилого возраста, но не обошлось и без провокаций.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия за правопорядком следят сотрудники полиции.

Так, 9 мая, в день, который ранее отмечался как "День Победы", к Мемориалу вечной славы в Печерском районе очень мало киевлян пришло. Одиночные граждане приходили к Вечному огню, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения погибшим во время Второй мировой войны, после чего сразу же уходили.

Не обошлось и без провокаций – "ветеранка" Галина Савченко, которая в прошлом году пришла к Вечному огню в советской форме, на этот раз отказалась снимать красную звезду с головного убора, несмотря на вежливые просьбы правоохранителей. После этого ее отвезли в райуправление полиции.

Кроме того, у вечного огня увидели несколько женщин, которые несли в руках кресты, портреты и цветы. Также неподалеку Мемориала заметили монаха с орденом на груди, который стоял рядом с иконой и пел "Ето день победы".

Стоит добавить, что настоящих ветеранов Второй мировой войны в этот день возле Мемориала вечной славы заметно не было.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в честь Дня Европы в пятницу, 9 мая, переодели скульптуры маленьких основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди. Их одели в аутентичные украинские костюмы, а маленькую сестричку - в платьице с символикой Евросоюза.

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